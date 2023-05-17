Мозырский межрайонныйотдел финансовых расследований выявил схему по уклонению от уплаты налогов должностными лицами коммерческого предприятия Мозыря при реализации товаров низкого ценового сегмента в магазинах, расположенных в Мозыре, Калинковичах, Речице и Барановичах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, руководитель фирмы – гражданин Таджикистана - организовал регистрацию подконтрольных ему 3 индивидуальных предпринимателей и 1 субъекта хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.

В последующем директор, используя схему «дробления бизнеса», разделил выручку от реализации товаров (одежда, обувь) на подконтрольные ему субъекты, тем самым занизил реальную налоговую базу своего предприятия для уплаты налогов в бюджет. В результате за 2020-2023 годы он недоплатил налогов в сумме 800 тыс. рублей.

Мозырским районным отделом Следственного комитета в отношении руководителя ООО и его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Работниками финансовой милиции проведено 14 обысков, в том числе в торговых объектах. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 500 тыс. рублей. Четверо подозреваемых задержаны.

Ведется предварительное расследование.