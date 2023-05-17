|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНОВ НИЗКИХ ЦЕН В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗДРОБИЛ БИЗНЕС И НЕДОПЛАТИЛ 800 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
11:55 18.05.2023
Мозырский межрайонныйотдел финансовых расследований выявил схему по уклонению от уплаты налогов должностными лицами коммерческого предприятия Мозыря при реализации товаров низкого ценового сегмента в магазинах, расположенных в Мозыре, Калинковичах, Речице и Барановичах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, руководитель фирмы – гражданин Таджикистана - организовал регистрацию подконтрольных ему 3 индивидуальных предпринимателей и 1 субъекта хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения.
В последующем директор, используя схему «дробления бизнеса», разделил выручку от реализации товаров (одежда, обувь) на подконтрольные ему субъекты, тем самым занизил реальную налоговую базу своего предприятия для уплаты налогов в бюджет. В результате за 2020-2023 годы он недоплатил налогов в сумме 800 тыс. рублей.
Мозырским районным отделом Следственного комитета в отношении руководителя ООО и его пособников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Работниками финансовой милиции проведено 14 обысков, в том числе в торговых объектах. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 500 тыс. рублей. Четверо подозреваемых задержаны.
Ведется предварительное расследование.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2023
Курсы в банках
на 18.05.2023
Конвертация в банках
на 18.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте