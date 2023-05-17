ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СФОРМИРОВАЛ 38,7% БЮДЖЕТА МИНСКА

11:02 18.05.2023 За четыре месяца 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет Минска внесено 2 804,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, данным кругом плательщиков обеспечено 38,7% всех поступлений Минска. Всего в столице зарегистрировано 112,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,5 тыс. организаций и 72,8 тыс. индивидуальных предпринимателей.