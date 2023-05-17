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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД В ИЮЛЕ НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА В СООБЩЕНИИ ВИТЕБСК-МОСКВА И МИНСК-ВИТЕБСК
10:53 18.05.2023
Белорусская железная дорога назначила с 11 по 18 июля 2023 года поезд международных линий №209/210 Витебск-Москва-Витебск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни он будет отправляться из Витебска в 07:10 с прибытием в Москву в 16:59, обратно из Москвы поезд будет отправляться в 23:49 и прибудет в Витебск утром следующего дня в 08:36.
Продажа проездных документов на поезд №209/210 Витебск-Москва-Витебск уже открыта – пассажирам доступны места в плацкартных вагонах, а также в купе и СВ.
Кроме того, назначен еще один дополнительный поезд №644/643 Минск-Витебск-Минск. Из Минска с 12 по 17 июля 2023 года поезд будет отправляться в 12:30 с прибытием в Витебск в 16:05, а обратно из Витебска он будет отправляться с 13 по 18 июля в 01:28 и прибывать в Минск в 5:41.
Продажа билетов на поезд №644/643 Минск-Витебск-Минск откроется 29 мая 2023 года (за 45 суток до отправления первого состава) – пассажирам будут доступны места в плацкартных и купейных вагонах.
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