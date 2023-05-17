Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,5%, с декабрем 2022 г. – 102,3%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,1% и 100% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 102,7%, потребительские товары – 100,3% и 100,5% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 97,2%, с декабрем 2022 г. – 94,9%, в том числе в растениеводстве – 102,5% и 104,2% соответственно, животноводстве – 96% и 92,8% соответственно.