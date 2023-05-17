|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГКНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 48 РАЗРАБОТОК НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2023
10:33 18.05.2023
Государственный комитет по науке и технологиям представляет 48 разработок на XI Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая проходит в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на стенде комитета представлены разработки учреждений Министерства образования и ОДО «Пранас» - резидента Минского городского технопарка. Также со своими возможностями и услугами знакомит Республиканская научно-техническая библиотека.
Среди демонстрируемых разработок – контрольно-измерительное СВЧ оборудование и специальное программное обеспечение Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Это уникальное единичное для Беларуси оборудование для поверки и калибровки измерительных СВЧ устройств. Внедрение разрабатываемых эталонных систем в международную эталонную систему точности измерений, в том числе и в рамках Союзного государства, обеспечивает метрологическую независимость Республики Беларусь, особенно в СВЧ диапазоне.
Университетом также представлен программно-аппаратный комплекс для формирования и приема СВЧ сигнала – отдельный модуль цифровых активных фазированных антенных решеток с любыми тактико-техническими характеристиками, способных работать по наземным и космическим целям и позволяющих осуществлять обнаружение низколетящих скоростных целей нового поколения с малой эффективной площадью рассеяния (до 0,1 м2) на больших расстояниях (до 350 км). Программное обеспечение построено на оригинальных когнитивных алгоритмах обработки параметров сигнала как в отдельных блоках, так и во всей системе в целом.
Посетители выставки могут ознакомиться с автоматизированной системой обработки полетной информации «ДВИНА-М» Белорусского государственного университета. Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку и хранение полетной информации, экспресс-анализ полетов, привязку к цифровой карте местности, трехмерную визуализацию полета на шифровой карте, создание базы данных сложных полетов.
Белорусский государственный технологический университет презентует радиозащитное стекло для ослабления воздействия электромагнитного излучения СВЧ-диапазона. Разработка предназначена и находит применение в качестве офтальмологических линз, защитного остекления специальных комнат, в оборонной промышленности, в качестве защитных стекол, используемых в микроволновых печах.
ХI Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит с 17 по 20 мая на выставочных площадках «Минск-Арены». Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказанием услуг Вооруженным Силам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2023
Курсы в банках
на 18.05.2023
Конвертация в банках
на 18.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте