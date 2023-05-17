Государственный комитет по науке и технологиям представляет 48 разработок на XI Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая проходит в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на стенде комитета представлены разработки учреждений Министерства образования и ОДО «Пранас» - резидента Минского городского технопарка. Также со своими возможностями и услугами знакомит Республиканская научно-техническая библиотека.

Среди демонстрируемых разработок – контрольно-измерительное СВЧ оборудование и специальное программное обеспечение Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Это уникальное единичное для Беларуси оборудование для поверки и калибровки измерительных СВЧ устройств. Внедрение разрабатываемых эталонных систем в международную эталонную систему точности измерений, в том числе и в рамках Союзного государства, обеспечивает метрологическую независимость Республики Беларусь, особенно в СВЧ диапазоне.

Университетом также представлен программно-аппаратный комплекс для формирования и приема СВЧ сигнала – отдельный модуль цифровых активных фазированных антенных решеток с любыми тактико-техническими характеристиками, способных работать по наземным и космическим целям и позволяющих осуществлять обнаружение низколетящих скоростных целей нового поколения с малой эффективной площадью рассеяния (до 0,1 м2) на больших расстояниях (до 350 км). Программное обеспечение построено на оригинальных когнитивных алгоритмах обработки параметров сигнала как в отдельных блоках, так и во всей системе в целом.

Посетители выставки могут ознакомиться с автоматизированной системой обработки полетной информации «ДВИНА-М» Белорусского государственного университета. Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку и хранение полетной информации, экспресс-анализ полетов, привязку к цифровой карте местности, трехмерную визуализацию полета на шифровой карте, создание базы данных сложных полетов.

Белорусский государственный технологический университет презентует радиозащитное стекло для ослабления воздействия электромагнитного излучения СВЧ-диапазона. Разработка предназначена и находит применение в качестве офтальмологических линз, защитного остекления специальных комнат, в оборонной промышленности, в качестве защитных стекол, используемых в микроволновых печах.

ХI Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2023 проходит с 17 по 20 мая на выставочных площадках «Минск-Арены». Ее главные цели - широкое представление продукции белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми разработками в области высоких технологий, демонстрация возможностей предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и оказанием услуг Вооруженным Силам.