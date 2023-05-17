Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина в 2023 году объявляет новый набор на одну из самых современных, инновационных и востребованных на рынке труда специальностей «Урбанология и сити-менеджмент».

Для поступления абитуриентам нужно сдать централизованный экзамен (и/или централизованное тестирование) по: белорусскому или русскому языку, географии, математике.

После окончания курса обучения продолжительностью 4 года выпускникам присвоят квалификацию «Урбанолог. Менеджер».

Молодые люди смогут решать профессиональные задачи по: проектированию и организации комфортного городского пространства; управлению инфраструктурными и информационными городскими системами; оптимизации логистических цепочек и маршрутных сетей; цифровой визуализации, маркетинговому и информационному сопровождению деятельности (развития) компаний и др.