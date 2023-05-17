ЭКОНОМИКА РБ

ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УПАЛ НА 30,3%

10:00 18.05.2023 В Беларуси грузооборот январе-апреле 2023 г. составил 23 млрд. тонно-километров, или 69,7% к соответствующему периоду 2022 года. Как сообщает Национальный статкомитет, пассажирооборот составил 6836,6 млн пассажиро-километров, или 114,3% к соответствующему периоду 2022 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 517,3 млн человек, или 102,8% к январю-апрелю 2022 г.