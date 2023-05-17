В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, конечно же, каждой страны. Об этом 16 мая 2023 года заявил начальник управления по производству продуктов питания концерна «Белгоспищепром» Андрей Мешков в ходе выступления на пленарном заседании, проводимого в рамках Дня качества майонезной продукции отечественного и импортного производства.

Мероприятие организовано концерном «Белгоспищепром» и РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, День качества масложировой продукции проходил на площадке РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и собрал около 30 представителей различных объединений и организаций, в том числе государственных органов – Госстандарта, Министерства здравоохранения, учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», Ассоциации предприятий масложировой промышленности Евразийского экономического союза и Масложирового союза России, отечественных масложировых организаций, а также СМИ (БелТА, «СБ. Беларусь сегодня»).

В ходе Дня качества была организована работа Центральной дегустационной комиссии, являющейся коллегиальным органом, осуществляющим оценку органолептических характеристик пищевой продукции с использованием сенсорного анализа. По итогам оценки были определены победители как среди отечественных предприятий, так и среди российский производителей майонезной продукции. Кроме того, на пленарном заседании обсуждались вопросы использования рапсового масла в производстве продуктов питания, а также для технических целей. Поднимался вопрос и о разработке справочника (реестра) по импортозамещению оборудования, комплектующих и технологических вспомогательных веществ для масложировых предприятий, изготавливаемых на территории стран-участниц ЕАЭС и не только (КНР, Иран, Турция и др.), а отечественными производителями масложировой продукции предложено рассмотреть возможность на уровне страны ускорить внедрение таких технологий, как производство ферментированного яичного желтка и модифицированных крахмалов.

Было также отмечено, что развитие инновационных процессов в отрасли зависит от деятельности научных учреждений. Применение научных достижений на практике и знание прогноза дальнейших исследований ученых позволят производителям масложировой продукции осваивать новые технологии, вовремя проводить смену выпуска одной продукции другой, расширять рынки сбыта и быть привлекательными для инвесторов. Большое значение здесь приобретает возможность постоянной связи масложирового предприятия с научными коллективами.

«Проведенный День качества масложировой продукции послужил поводом еще раз обратить внимание на то, насколько майонезная продукция отечественных производителей совершенна и соответствует современным требованиям потребителей», - отметили в пресс-службе концерна.