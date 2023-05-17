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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,1%


09:15 18.05.2023

В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за апрель 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с апрелем 2022 года на 5,3%. В январе-апреле 2023 года цены увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5%.

Цены на непродовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом подросли на 0,1%, с. декабрем 2022 г. – на 0,7%. За апрель 2023 года к уровню апреля 2022 года цены увеличились на 3,3%. В январе-апреле текущего года цены на непродовольственные товары выросли на 8,8% к уровню января-апреля 2022 года.

Цены на услуги в апреле 2023 г. увеличились по сравнению с мартом на 0,2%, с начала года - на 4,3%. За апрель 2023 года услуги подорожали по сравнению с апрелем 2022 года на 6,8%. В январе-апреле 2023 года к уровню января-апреля 20222 года цены возросли на 7,3%.
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