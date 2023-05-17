Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь-апрель 2023 г. в текущих ценах составил 63,5 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле 2023 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,7%.