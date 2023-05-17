В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 7032,6 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный й товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-апреле 2023 г. составил 647,9 млн рублей, или 99,99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 26 776,7 млн рублей, или 93,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 712,2 млн рублей, или 110,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.