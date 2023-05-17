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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ПРОСЕЛ НА 0,2%
17:51 17.05.2023
В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 7032,6 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный й товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-апреле 2023 г. составил 647,9 млн рублей, или 99,99% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 26 776,7 млн рублей, или 93,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 712,2 млн рублей, или 110,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
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