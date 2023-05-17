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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ТАМОЖНЯ МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНИТЬ МЕСТО ДОСТАВКИ ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ - ГТК


17:41 17.05.2023

В случае необходимости таможня может разрешить изменить место доставки транзитных товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, при помещении товаров под процедуру таможенного транзита таможенный орган отправления определяет место, куда должны быть доставлены товары. Но имеют место случаи, когда возникает необходимость в изменении места доставки.

Это разрешается, если при перевозке транзитных товаров пункт назначения изменяется в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС в области транспорта.

Для получения разрешения перевозчик вправе обратиться в любой таможенный орган, находящийся по пути следования, с заявлением в произвольной форме. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие изменение пункта назначения, транзитная декларация и иные документы на товары.

Решение об изменении места доставки принимается уполномоченным должностным лицом в возможно короткие сроки.

При положительном разрешении вопроса действие изначальной процедуры таможенного транзита завершается, регистрируется новая транзитная декларация.
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