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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ТАМОЖНЯ МОЖЕТ РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНИТЬ МЕСТО ДОСТАВКИ ТРАНЗИТНЫХ ТОВАРОВ - ГТК
17:41 17.05.2023
В случае необходимости таможня может разрешить изменить место доставки транзитных товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, при помещении товаров под процедуру таможенного транзита таможенный орган отправления определяет место, куда должны быть доставлены товары. Но имеют место случаи, когда возникает необходимость в изменении места доставки.
Это разрешается, если при перевозке транзитных товаров пункт назначения изменяется в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС в области транспорта.
Для получения разрешения перевозчик вправе обратиться в любой таможенный орган, находящийся по пути следования, с заявлением в произвольной форме. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие изменение пункта назначения, транзитная декларация и иные документы на товары.
Решение об изменении места доставки принимается уполномоченным должностным лицом в возможно короткие сроки.
При положительном разрешении вопроса действие изначальной процедуры таможенного транзита завершается, регистрируется новая транзитная декларация.
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