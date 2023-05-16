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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ КОНДИТЕРОВ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 24-25 МАЯ
17:04 17.05.2023
Специалисты Госстандарта и БелГИСС примут участие в Международном симпозиуме кондитеров Food Prom Confectionery, который состоится 24-25 мая 2023 г. в Минске во второй раз.
«Техническое регулирование в сфере кондитерской продукции. Вопросы качества, безопасности и стандартизации сырья, ингредиентов и готовой продукции» – сессия, одним из модераторов которой выступит заместитель начальника управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Наталия Парковская. Также она расскажет о роли стандартизации в обеспечении качества кондитерских изделий в Республике Беларусь.
Начальник отдела технического нормирования и стандартизации пищевой и сельскохозяйственной продукции Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Людмила Скорина рассмотрит вопросы доказательства отличительных признаков кондитерских изделий в рамках маркировки знаком «Натуральный продукт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, посетителей и участников симпозиума ожидает насыщенная деловая программа – пленарное заседание, сессии по актуальным вопросам отечественной кондитерской отрасли, награждение победителей дегустационного конкурса «Кондитерский Олимп-2023», выставки и различные мастер-классы.
Вопросы интеграции, практического взаимодействия, обмен опытом, перспективы развития кондитерской отрасли, ознакомление с инновациями и достижениями в области технологий и оборудования, налаживание прямых контактов с производителями, ритейлом и поставщиками, популяризация отечественных товаров и поиск путей повышения экспортного потенциала – те задачи, на содействие решению которых нацелен Food Prom Confectionery.
Организаторы симпозиума – концерн «Белгоспищепром», Министерство сельского хозяйства и продовольствия, журнал «Пекарь&Кондитер» при поддержке целого ряда организаций, в том числе Госстандарта.
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