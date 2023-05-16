В январе-апреле 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 9507,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102,6% к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 128,5%, в обрабатывающей промышленности - на 2,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 3,9%.

При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 3,8%.