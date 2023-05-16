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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ СЧИТАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ГЛАВНЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ В I КВАРТАЛЕ
15:52 17.05.2023
Главное достижение экономики в I квартале – восстановление реальных доходов населения. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Совета министров об итогах социально-экономического развития Беларуси в первом квартале 2023 года.
По его словам, работа правительства в условиях жесткого мобилизационного подхода позволила получить в январе-марте положительные результаты по ряду направлений.
«Сохраняется восстановительная динамика в экономике: ВВП ежемесячно прирастает в среднем на 1,5 процентного пункта. В «чистом» апреле вышли на рост в 3,8 процента. При этом положительный вклад обеспечивают практически все отрасли.
Стабильно прибавляет промышленный комплекс – темп роста за январь-апрель составил 102,3%. Прирастает и сельское хозяйство - 103,7%.
Объемы экспорта в первом квартале достигли десятилетнего максимума при положительном сальдо 243 млн. долларов. Полностью компенсированы потери экспорта от влияния санкций.
Как следствие, улучшились финансовые результаты организаций: чистая прибыль по экономике выросла на четверть.
Но самое главное достижение в работе экономики в первом квартале – восстановление реальных доходов населения. Зарплата в реальном выражении, то есть, за вычетом инфляции, увеличилась на 1,7 процентного пункта, пенсии на 9%, а доходы в целом – на 0,3%», – подчеркнул Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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