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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ НАЧНУТ РЕМОНТИРОВАТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
14:48 17.05.2023
Мост, который соединяет проходную «Гомсельмаша» на улице Фадеева с улицами Восьмой и Кирова, начнут ремонтировать уже в этом году. Об этом сообщил директор городского дорожного строительно-ремонтного треста Виталий Чахлов в эфире ТРК «Гомель».
По его словам, над мостом установят козырек из поликарбоната для защиты от дождя, смонтируют пандусы для инвалидов, заменят элементы конструкции, разъеденные коррозией, и восстановят геометрию лестничных маршей.
Отмечается, что этот пешеходный мост самый большой в Беларуси. Его длина более 550 метров. Он проходит над «Гомсельмашем» и сортировочной станцией.
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