Мост, который соединяет проходную «Гомсельмаша» на улице Фадеева с улицами Восьмой и Кирова, начнут ремонтировать уже в этом году. Об этом сообщил директор городского дорожного строительно-ремонтного треста Виталий Чахлов в эфире ТРК «Гомель».

По его словам, над мостом установят козырек из поликарбоната для защиты от дождя, смонтируют пандусы для инвалидов, заменят элементы конструкции, разъеденные коррозией, и восстановят геометрию лестничных маршей.

Отмечается, что этот пешеходный мост самый большой в Беларуси. Его длина более 550 метров. Он проходит над «Гомсельмашем» и сортировочной станцией.