Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях РУП «Белтехосмотр» дискриминацию и вынесло предприятию предупреждение.

Как отмечается в опубликованном на сайте ведомства документе, Белтехосмотр ограничил самостоятельность станций диагностики на разработку технологической инструкции, которая устанавливает требования к процессу при проведении техосмотра транспортных средств. Предприятие разрабатывало эту инструкцию самостоятельно и предлагало другим ее приобрести.

Между тем диагностическим станциям, которые являются структурными подразделениями РУП «Белтехосмотр», инструкция предоставлялась бесплатно, в то время как другие станции диагностики ее покупали. В МАРТ посчитали, что это создало дискриминационные условия доступа на товарный рынок оказания услуг.

МАРТ вынесло предупреждение Белтехосмотру о необходимости до 1 июля 2023 года определить требования к наполнению инструкции, чтобы любая станция диагностики могла разработать ее самостоятельно. В случае же разработки самой инструкции либо продавать всем, либо предоставлять ее всем бесплатно.

Кроме того, Белтехосмотру предписано вернуть деньги за 2022-2023 годы диагностическим станциям, которые покупали у него технологические инструкции.