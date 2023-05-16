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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ БЕЛТЕХОСМОТРА ДИСКРИМИНАЦИЮ
14:33 17.05.2023
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях РУП «Белтехосмотр» дискриминацию и вынесло предприятию предупреждение.
Как отмечается в опубликованном на сайте ведомства документе, Белтехосмотр ограничил самостоятельность станций диагностики на разработку технологической инструкции, которая устанавливает требования к процессу при проведении техосмотра транспортных средств. Предприятие разрабатывало эту инструкцию самостоятельно и предлагало другим ее приобрести.
Между тем диагностическим станциям, которые являются структурными подразделениями РУП «Белтехосмотр», инструкция предоставлялась бесплатно, в то время как другие станции диагностики ее покупали. В МАРТ посчитали, что это создало дискриминационные условия доступа на товарный рынок оказания услуг.
МАРТ вынесло предупреждение Белтехосмотру о необходимости до 1 июля 2023 года определить требования к наполнению инструкции, чтобы любая станция диагностики могла разработать ее самостоятельно. В случае же разработки самой инструкции либо продавать всем, либо предоставлять ее всем бесплатно.
Кроме того, Белтехосмотру предписано вернуть деньги за 2022-2023 годы диагностическим станциям, которые покупали у него технологические инструкции.
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