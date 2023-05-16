ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ БЕЛТЕХОСМОТРА ДИСКРИМИНАЦИЮ


14:33 17.05.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) усмотрело в действиях РУП «Белтехосмотр» дискриминацию и вынесло предприятию предупреждение.

Как отмечается в опубликованном на сайте ведомства документе, Белтехосмотр ограничил самостоятельность станций диагностики на разработку технологической инструкции, которая устанавливает требования к процессу при проведении техосмотра транспортных средств. Предприятие разрабатывало эту инструкцию самостоятельно и предлагало другим ее приобрести.

Между тем диагностическим станциям, которые являются структурными подразделениями РУП «Белтехосмотр», инструкция предоставлялась бесплатно, в то время как другие станции диагностики ее покупали. В МАРТ посчитали, что это создало дискриминационные условия доступа на товарный рынок оказания услуг.

МАРТ вынесло предупреждение Белтехосмотру о необходимости до 1 июля 2023 года определить требования к наполнению инструкции, чтобы любая станция диагностики могла разработать ее самостоятельно. В случае же разработки самой инструкции либо продавать всем, либо предоставлять ее всем бесплатно.

Кроме того, Белтехосмотру предписано вернуть деньги за 2022-2023 годы диагностическим станциям, которые покупали у него технологические инструкции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2023
валюта курс
EUR 3.1787
USD 2.9178
RUB 3.6618
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9178 +0.0272
RUB 3.6618 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1710 3.1840
USD 2.9250 2.9320
RUB 2.7000 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0840 1.0870
EUR/RUB 86.5000 116.0000
USD/RUB 79.5000 106.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте