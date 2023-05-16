В автоцентре «ДрайвМоторс» составили рейтинг самых выносливых автомобилей, которые реже нуждаются в ремонте и обслуживании.

Первые строчки занимают Volkswagen Polo, Kia Rio и Nissan Qashqai. Эти модели чаще других «остаются в форме» после 50 тыс. км пробега.

Рейтинг основан на данных одного из крупнейших в стране автопарков. На площадке и в автоцентре «ДрайвМоторс» собраны сотни автомобилей. Среди доступных марок – Volkswagen, Nissan, Hyundai, Suzuki, Skoda, Lada, Geely и Kia. Многие – в возрасте до 5 лет и с заводской гарантией. Перед продажей автомобили проходят комплексное обслуживание, а все дефекты устраняют в сервисном центре. Отсюда и статистика.

Список возглавил Volkswagen Polo. Его отличают относительно прочный кузов и надежный двигатель. Эксперты советуют выбирать автомобили с механической или автоматической коробкой передач вместо «робота». Как правило, «пятилетки», которые попадают в автоцентр, нуждаются лишь в косметическом ремонте. Их стоимость составляет сейчас около 40 тыс. рублей.

На втором месте – Kia Rio. Бюджетная иномарка хорошо адаптирована к суровым условиям и редко преподносит сюрпризы. Кузов у нее оцинкован, так что обычно не боится коррозии. Бывает, что специалисты меняют отдельные детали. Но дефицита корейских материалов в Беларуси нет, а стоят они недорого. То же самое касается и автомобилей: даже «трехлетки» стоят меньше 50 тыс. рублей.

В первую тройку также вошел кроссовер Nissan Qashqai. В его пользу говорят крепкая подвеска и долговечные бензиновые двигатели. Кузов тоже неприхотлив, но капот и часть крыши над лобовым стеклом лучше покрыть защитной пленкой, чтобы не образовались сколы. Молодые Nissan Qashqai стоят на «вторичке» около 70 тыс. рублей, а постарше – в районе 30 тыс.

Четвертую позицию занимает Suzuki Vitara. Японский автомобиль славится надежной гидравликой и электроникой. Кузов редко подвергается коррозии, но сколы и царапины лучше устранять без промедлений. Белорусам подержанный кроссовер обойдется примерно в 60 тыс. рублей.

На пятой строчке – Hyundai Accent. Корейский автомобиль неприхотлив в эксплуатации – это касается как мотора, так и кузова. В сервисе обычно фиксируют только мелкие дефекты – стоимость обслуживания иномарки невысока. В продаже можно найти автомобили от 27 до 45 тыс. рублей в зависимости от возраста и пробега.

В число «здоровых» автомобилей также вошли кроссовер Nissan Terrano (около 50 тыс. рублей на «вторичке»), Skoda Rapid (в районе 40 тыс. рублей) и Renault Kaptur (можно найти за 43 тыс. рублей). В списке также представлены Ford Focus (в среднем от 40 до 50 тыс. рублей) и Mitsubishi Outlander (около 60 тыс. рублей).

«Фактор выносливости, или надежности, играет большую роль при выборе автомобиля. Многие иномарки из списка входят в число популярных моделей, которые не задерживаются на рынке. Конечно, состояние автомобиля зависит от условий эксплуатации и стиля вождения, но и от самой модели – прежде всего, от качества кузова, двигателя и трансмиссии. Мелкие недостатки, вроде царапин на кузове или поврежденных свечей зажигания, могут присутствовать везде, но серьезные дефекты с ними встречаются редко», – объяснили в «ДрайвМоторс».

В автоцентре отмечают, что на все подержанные автомобили сейчас доступны льготные кредиты. Их можно взять на срок до 10 лет или погасить досрочно. Ставка в 4,4% годовых действует полгода, после чего равняется 15,41%. Минимальный аванс – 10%. Ежемесячный платеж на иномарку в 35-40 тыс. рублей составит от 210 рублей при внесении половины суммы и от 350 – при оплате 10%. Кредит выдает банк, но оформляют его в автоцентре.