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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ МИНЧАН В I КВАРТАЛЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 7,4%
13:25 17.05.2023
Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2023 г. составили 92,6% к уровню I квартала 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 68,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,3%.
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