Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2023 г. составили 92,6% к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 68,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,8%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,3%.