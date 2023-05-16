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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛЛЕГПРОМ ОТКРЫЛ В МОСКВЕ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЙ МАРКЕТ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ
12:38 17.05.2023
Второй мультибрендовый маркет белорусских товаров открылся в Москве в ТЦ «Кунцево-Плаза». Об этом сообщает концерн «Беллегпром».
Отмечается, что это уже второй магазин белорусских товаров проекта «БелРу маркет», открытый в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии концерна «Беллегпром» и АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛ.РУ». Первый магазин функционирует в Солнечногорске с декабря 2022 года.
В магазине на торговой площадке 375 м кв. представлены свыше семи тысяч наименований белорусской продукции от 35 поставщиков: косметика, текстильные, швейные и трикотажные изделия, посуда, товары для дома.
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