Второй мультибрендовый маркет белорусских товаров открылся в Москве в ТЦ «Кунцево-Плаза». Об этом сообщает концерн «Беллегпром».

Отмечается, что это уже второй магазин белорусских товаров проекта «БелРу маркет», открытый в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и взаимодействии концерна «Беллегпром» и АО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БЕЛ.РУ». Первый магазин функционирует в Солнечногорске с декабря 2022 года.

В магазине на торговой площадке 375 м кв. представлены свыше семи тысяч наименований белорусской продукции от 35 поставщиков: косметика, текстильные, швейные и трикотажные изделия, посуда, товары для дома.