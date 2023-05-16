Розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 22,7 млрд рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20,5 рубля против 18,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2023 г. составил 21,4 млрд рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 47,4 млрд рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 1,5 млрд рублей, или 110,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.