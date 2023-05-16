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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ ПОДРОС В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ НА 0,1%
12:15 17.05.2023
Розничный товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 22,7 млрд рублей, или 100,1% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20,5 рубля против 18,9 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота республики, в январе-апреле 2023 г. составил 21,4 млрд рублей, или 100,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-апреле 2023 г. составил 47,4 млрд рублей, или 100,5% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2023 г. составил 1,5 млрд рублей, или 110,4% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2022 г.
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