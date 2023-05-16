|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ЕПЭУ МОЖНО УЗНАТЬ, НАХОДИТСЯ ЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО В ЗАЛОГЕ
11:44 17.05.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 16 мая доступна для заказа новая электронная услуга 3.68.01 «Предоставление сведений о заложенном движимом имуществе по идентификационному номеру транспортного средства».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, в результате оказания электронной услуги в режиме реального времени из информационной системы «Реестр движимого имущества, обремененного залогом» по идентификационному номеру транспортного средства (VIN) предоставляется полная и достоверная история нахождения транспортного средства (ТС) в залоге: порядковый номер найденного залога; номер залога; дата заключения договора о залоге; дата окончания права залога; наименование ТС; описание ТС; IN ТС; дополнительные сведения (при наличии).
Электронная услуга оказывается платно в соответствии с действующим прейскурантом неограниченному кругу лиц с нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля, учетных записей Google и Facebook).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 17.05.2023
Конвертация в банках
на 17.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте