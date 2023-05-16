На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 16 мая доступна для заказа новая электронная услуга 3.68.01 «Предоставление сведений о заложенном движимом имуществе по идентификационному номеру транспортного средства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, в результате оказания электронной услуги в режиме реального времени из информационной системы «Реестр движимого имущества, обремененного залогом» по идентификационному номеру транспортного средства (VIN) предоставляется полная и достоверная история нахождения транспортного средства (ТС) в залоге: порядковый номер найденного залога; номер залога; дата заключения договора о залоге; дата окончания права залога; наименование ТС; описание ТС; IN ТС; дополнительные сведения (при наличии).

Электронная услуга оказывается платно в соответствии с действующим прейскурантом неограниченному кругу лиц с нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля, учетных записей Google и Facebook).