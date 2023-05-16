Положительное сальдо внешней торговли Беларуси за I квартал 2023 года составило $243 млн, экспорт товаров и услуг - максимальный с 2012 года. Об этом сегодня заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Совмина об итогах социально-экономического развития за январь-март 2023 года.

По его словам, средняя зарплата в I квартале в долларовом эквиваленте составила $627, что является рекордным показателем за последние 10 лет. При этом финансовые показатели работы организаций значительно улучшились: чистая прибыль выросла на 25%.