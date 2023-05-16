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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ ОЧЕРЕДИ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА НА ВЪЕЗД В ПОЛЬШУ И ЛИТВУ
11:08 17.05.2023
Очереди легкового транспорта фиксируются на въезд в Польшу и Литву. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки по данному маршруту в ЕС проследовало всего 35% авто», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что грузовой транспорт въезжал в Евросоюз с задержками через литовские пункты пропуска Лаворишкес (Котловка), Твярячюс (Видзы) и 🇵польский — Кукурыки (Козловичи). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию 49% фур от нормы.
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