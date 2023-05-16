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ЭКОНОМИКА РБ


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 80% БЮДЖЕТА МИНСКА


10:59 17.05.2023

Негосударственный сектор экономики лидирует в структуре поступлений по категориям плательщиков Минска по состоянию на 1 мая 2023 года с долей 80,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,8%. На организации государственного сектора приходится 19,9% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 1,6%.

На 1 мая 2023 года в г Минске осуществляют деятельность 134,4 тыс. субъектов хозяйствования

В составе хозяйствующих субъектов 61,6 тыс. организаций и 72,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 029,3 тыс. физических лиц.
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