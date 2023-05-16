ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГТК БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ БАЗУ ВВЕЗЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА


10:48 17.05.2023

На портале таможенных органов Беларуси обновлена база ввезенного автотранспорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в базе содержатся сведения о дате выпуска транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8701 (за исключением субпозиции 870110), 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 (за исключением субпозиций 871620, 871680, 871690) Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Для поиска необходимо ввести в поле один из номеров: либо VIN номер, либо номер шасси, либо номер кузова.

Вводимый номер должен содержать только арабские цифры и символы латинского алфавита (за исключением символов I, O и Q) и включать не более 17 символов.

Поиск необходимо осуществлять по двум базам (поочередно).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2023
валюта курс
EUR 3.1787
USD 2.9178
RUB 3.6618
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9178 +0.0272
RUB 3.6618 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1680 3.1840
USD 2.9180 2.9280
RUB 2.7000 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0895
EUR/RUB 86.5000 115.9000
USD/RUB 79.5000 106.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте