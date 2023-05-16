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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК БЕЛАРУСИ ОБНОВИЛ БАЗУ ВВЕЗЕННОГО АВТОТРАНСПОРТА
10:48 17.05.2023
На портале таможенных органов Беларуси обновлена база ввезенного автотранспорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в базе содержатся сведения о дате выпуска транспортных средств, классифицируемых в товарных позициях 8701 (за исключением субпозиции 870110), 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 (за исключением субпозиций 871620, 871680, 871690) Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.
Для поиска необходимо ввести в поле один из номеров: либо VIN номер, либо номер шасси, либо номер кузова.
Вводимый номер должен содержать только арабские цифры и символы латинского алфавита (за исключением символов I, O и Q) и включать не более 17 символов.
Поиск необходимо осуществлять по двум базам (поочередно).
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