В январе-апреле 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 58,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню января-апреля 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в обрабатывающей промышленности – на 3,1%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 2,8%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – не изменился.

Индекс промышленного производства за апрель 2023 г. к апрелю 2022 г. составил 103,8%.