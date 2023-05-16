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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОСЛО НА 2,3%


10:15 17.05.2023

В январе-апреле 2023 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 58,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню января-апреля 2022 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 3%, в обрабатывающей промышленности – на 3,1%.

При этом объем производства в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократился на 2,8%, в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – не изменился.

Индекс промышленного производства за апрель 2023 г. к апрелю 2022 г. составил 103,8%.
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