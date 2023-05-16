ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПРИОСТАНОВИЛО РАБОТУ ЧАСТНОГО МАГАЗИНА В ЛЕПЕЛЕ ИЗ-ЗА ЦЕН


09:54 17.05.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе внеплановой проверки торгового объекта индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю продовольственными товарами в Лепеле, установило многочисленные нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, при формировании розничных цен частником допущено превышение предельных максимальных торговых надбавок по 16 укрупненным товарным позициям, в том числе на молоко, творог, масло сливочное, мороженое, колбасные изделия, пельмени, плодоовощную продукцию и др.

В результате работа торгового объекта индивидуального предпринимателя приостановлена МАРТ для устранения допущенных нарушений законодательства о ценах и ценообразовании.

При этом отмечается, что субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта после устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 2 статьи 13.2 КоАП Республики Беларусь нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2023
валюта курс
EUR 3.1787
USD 2.9178
RUB 3.6618
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9178 +0.0272
RUB 3.6618 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1680 3.1840
USD 2.9180 2.9280
RUB 2.7000 3.6700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.0895
EUR/RUB 86.5000 115.9000
USD/RUB 79.5000 106.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте