Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в ходе внеплановой проверки торгового объекта индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю продовольственными товарами в Лепеле, установило многочисленные нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, при формировании розничных цен частником допущено превышение предельных максимальных торговых надбавок по 16 укрупненным товарным позициям, в том числе на молоко, творог, масло сливочное, мороженое, колбасные изделия, пельмени, плодоовощную продукцию и др.

В результате работа торгового объекта индивидуального предпринимателя приостановлена МАРТ для устранения допущенных нарушений законодательства о ценах и ценообразовании.

При этом отмечается, что субъект торговли, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта после устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 2 статьи 13.2 КоАП Республики Беларусь нарушение установленных уполномоченными государственными органами (организациями) фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.