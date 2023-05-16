ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 7,2 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

09:36 17.05.2023 За январь-апрель 2023 года Минск собрал 7 247,7 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 59,0% (4 277,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 41,0% (2 969,8 млн рублей) – местного. Значительная часть доходов бюджета (39,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,1%, по налогу на прибыль – 15,4%, по акцизам – 5,9%, налогу на доходы – 3,9%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,8%, налогу на недвижимость – 1,6%.