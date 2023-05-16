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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,7%


09:29 17.05.2023

В Беларуси в январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 595,7 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в январе-апреле 2022 г., молока – 2647,6 тыс. тонн (на 4,7% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 578,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2022 г. увеличилось на 4,6%, молока произведено 2602,7 тыс. тонн (на 4,9% больше).

На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 101% к уровню 1 мая 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (99,9%). Численность свиней составила 2,3 млн голов, что на 1,4% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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