|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,7%
09:29 17.05.2023
В Беларуси в январе-апреле 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6,3 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2022 г. в сопоставимых ценах на 3,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 595,7 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в январе-апреле 2022 г., молока – 2647,6 тыс. тонн (на 4,7% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 578,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-апрелем 2022 г. увеличилось на 4,6%, молока произведено 2602,7 тыс. тонн (на 4,9% больше).
На 1 мая 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, или 101% к уровню 1 мая 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн голов (99,9%). Численность свиней составила 2,3 млн голов, что на 1,4% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 17.05.2023
Конвертация в банках
на 17.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте