Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в I квартале 2023 г. составили 100,3% к уровню I квартала 2022 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 5%.