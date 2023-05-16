В комитете «Витебскоблимущество» 15 мая 2023 года состоялось сразу четыре результативных аукциона. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.

Согласно информации, в ходе торгов цена увеличилась в 445 раз и составила 16500 рублей. Новым собственников стала местная частная организация, которая планирует провести реконструкцию объекта под складские помещения для использования их в своей производственной деятельности.

Кроме того, своего хозяина нашли объекты в Глубоком, Бегомле и Полоцке.

Всего с начала года комитетом проведено 58 результативных аукционов. В государственный бюджет при этом поступило почти 450 тыс. рублей.

До конца мая комитет назначил еще 52 аукциона по продаже неиспользуемых объектов государственного имущества.