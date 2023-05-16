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ЭКОНОМИКА РБ
В 445 РАЗ УВЕЛИЧИЛАСЬ ЦЕНА НА АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ УЧЕБНОГО КЛАССА В НОВОПОЛОЦКЕ
18:14 16.05.2023
В комитете «Витебскоблимущество» 15 мая 2023 года состоялось сразу четыре результативных аукциона. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского областного исполнительного комитета.
Согласно информации, в ходе торгов цена увеличилась в 445 раз и составила 16500 рублей. Новым собственников стала местная частная организация, которая планирует провести реконструкцию объекта под складские помещения для использования их в своей производственной деятельности.
Кроме того, своего хозяина нашли объекты в Глубоком, Бегомле и Полоцке.
Всего с начала года комитетом проведено 58 результативных аукционов. В государственный бюджет при этом поступило почти 450 тыс. рублей.
До конца мая комитет назначил еще 52 аукциона по продаже неиспользуемых объектов государственного имущества.
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