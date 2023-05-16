За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 25 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,6 млрд рублей, или 10,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 25,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 5,8% от общего объема кредиторской задолженности.