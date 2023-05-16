|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИЛА 7,6%
17:41 16.05.2023
За январь-март 2023 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,5%, рентабельность продаж – 7,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 25 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,6 млрд рублей, или 10,3% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2023 г. составила 25,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,5 млрд рублей, или 5,8% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 16.05.2023
Конвертация в банках
на 16.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте