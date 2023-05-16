Около 20 научно-технических разработок БГУ представят на Международной выставке здравоохранения КIHE 2023, которая пройдет 17-19 мая в Алматы (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию университета войдут достижения ученых и исследователей вуза в области медицины и химии. Это лекарственные препараты, медицинское оборудование, фармацевтические субстанции, математические модели для медицинской практики и др.

Посетители смогут ознакомиться с противоопухолевыми препаратами «Цисплацел», «Проспиделонг» и «Темодекс». Первый препарат применяется при удалении опухолей в области головы и шеи. «Проспиделонг» и «Темодекс» имеют гидрогелевую субстанцию и используются для локальной химиотерапии опухолей желудка и головного мозга соответственно.

В числе разработок также спирометр «МАС-1-ПК», предназначенный для оценки состояния дыхательной системы человека. Прибор измеряет и вычисляет параметры внешнего дыхания и сравнивает с заложенными в память нормативами, а также визуализирует процесс дыхания.

В экспозицию БГУ войдут «Съедобные пленки и покрытия на основе полисахаридов и растительных антимикробных и антиоксидантных добавок». Они являются единственным видом биоразлагаемой полимерной упаковки, которая не нуждается в сортировке и специальных условиях утилизации, сохраняет вкус, аромат, эстетический внешний вид и стерильность продуктов. Новый вид обертки нетоксичен, полностью разлагается в организме человека и животных, способен в разы сократить использование пластика.

Инновации ведущего белорусского вуза представят в коллективном разделе научных разработок Министерства образования Беларуси.

Международная выставка здравоохранения «KIHE» является уникальной диалоговой бизнес-площадкой для обмена мнениями и расширения профессиональных связей между представителями государственных профильных ведомств, коммерческих организаций, работниками сферы здравоохранения, производителями медицинской техники, отечественными и международными экспертами. Параллельно с выставкой проходят международные форумы, конференции, круглые столы и мастер-классы.