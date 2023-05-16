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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСТОИТСЯ В МОГИЛЕВЕ 17-19 МАЯ
17:06 16.05.2023
Республиканский форум молодых ученых учреждений высшего образования состоится в Могилеве 17-19 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного комитета по науке и технологиям.
Согласно информации, тематическая встреча будет проходить на базе Белорусско-Российского университета.
Участниками станут более 140 молодых ученых из числа магистрантов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава. Будет задействован также широкий круг представителей Министерства образования, Государственного комитета по науке и технологиям, НАН Беларуси, Высшей аттестационной комиссии, ведущих ученых Беларуси и России.
Во время форума запланировано открытие совместного Центра техносферной безопасности, технологий природообустройства и водопользования. Его создание – итог совместной работы представителей Белорусско-Российского университета и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета.
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