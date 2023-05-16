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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ НЕЗАКОННУЮ СХЕМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПРИ ПОСТАВКАХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ ЕС
16:55 16.05.2023
Барановичским межрайонным отделом финансовых расследований пресечена незаконная деятельность должностных лиц минского общества с ограниченной ответственностью, связанная с необоснованным посредничеством и уклонением от уплаты налогов при поставках продукции для промышленных предприятий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, учредитель и фактический руководитель общества на протяжении 2019-2022 годов для минимизации налоговых обязательств организовал и использовал «серую» схему по приобретению на территории Евросоюза металлорежущего инструмента с использованием посреднических структур.
Так, бизнесмен в 2018 году зарегистрировал на территории Литвы частную фирму, выступив ее учредителем и директором, а в 2020 году инициировал регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя одного из членов своей семьи. Впоследствии при достижении договоренностей с иностранными производителями о приобретении инструмента документально его поставка оформлялась в адрес указанных посредников, которые, в свою очередь, применив наценку, поставляли его в адрес столичной компании. При этом вопросами приобретения товаров занимались должностные лица минского общества, а не посредников, которые были искусственно включены в схему лишь для оформления сделок купли-продажи и увеличения конечной стоимости товаров.
С использованием незаконной схемы обществом завышены затраты на общую сумму более 520 тыс. рублей, а сумма неуплаченного налога на прибыль составила свыше 95 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ведется предварительное расследование.
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