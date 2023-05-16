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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДРОСЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 0,6%
16:42 16.05.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Витебской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 99,2%, с декабрем 2022 г. – 100,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 99,7% и 102,2% соответственно, промежуточные товары – 99,2% и 101%, потребительские товары – 100,1% и 100% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 103,1%, в том числе в растениеводстве – 106,2% и 108,8% соответственно, животноводстве – 98,9% и 101,4% соответственно.
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