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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНЫЕ ПАСПОРТА ПРИЕМКИ, ЗАКЛАДКИ И СДАЧИ СЕНАЖНОЙ ТРАНШЕИ УТВЕРЖДЕНЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:20 16.05.2023
Единые паспорта приемки, закладки и сдачи сенажной траншеи утверждены в Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".
Согласно информации, контролируют их ведение главный ветврач и председатель райисполкома.
Подготовку силосных траншей участники сегодняшнего семинара изучают на МТК "Центр" ОАО "Завидовское".
"Поскольку сурепица богата белком, решили пополнить кормовую базу хозяйства этой культурой. Пленку для хранения закупаем отечественную, – опытом заготовки травяных кормов в стрейч-пленку поделилась директор ОАО "Завидовское" Татьяна Белян. – Параллельно закладываем сенажные траншеи. Дату сбора определяем по лабораторным исследованиям: специалисты называют оптимальную фазу созревания".
Хозяйство не испытывает нехватки кормов: на каждое животное здесь около 18 кормовых единиц. На выходе получают хорошую молокоотдачу – более 18 литров от коровы в сутки.
"Предлагаю ввести практику хранения трав в стрейч-пленке не на полях, а на ферме. Так вы не будете тратить силы и финансы на лишнюю погрузку и сможете контролировать объем корма", – посоветовал аграриям региона инспектор по Гомельской области Сергей Бартош.
Предложение поддерживает председатель облисполкома Иван Крупко.
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