ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЕДИНЫЕ ПАСПОРТА ПРИЕМКИ, ЗАКЛАДКИ И СДАЧИ СЕНАЖНОЙ ТРАНШЕИ УТВЕРЖДЕНЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ


16:20 16.05.2023

Единые паспорта приемки, закладки и сдачи сенажной траншеи утверждены в Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".

Согласно информации, контролируют их ведение главный ветврач и председатель райисполкома.

Подготовку силосных траншей участники сегодняшнего семинара изучают на МТК "Центр" ОАО "Завидовское".

"Поскольку сурепица богата белком, решили пополнить кормовую базу хозяйства этой культурой. Пленку для хранения закупаем отечественную, – опытом заготовки травяных кормов в стрейч-пленку поделилась директор ОАО "Завидовское" Татьяна Белян. – Параллельно закладываем сенажные траншеи. Дату сбора определяем по лабораторным исследованиям: специалисты называют оптимальную фазу созревания".

Хозяйство не испытывает нехватки кормов: на каждое животное здесь около 18 кормовых единиц. На выходе получают хорошую молокоотдачу – более 18 литров от коровы в сутки.

"Предлагаю ввести практику хранения трав в стрейч-пленке не на полях, а на ферме. Так вы не будете тратить силы и финансы на лишнюю погрузку и сможете контролировать объем корма", – посоветовал аграриям региона инспектор по Гомельской области Сергей Бартош.

Предложение поддерживает председатель облисполкома Иван Крупко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
валюта курс
EUR 3.1418
USD 2.8906
RUB 3.6675
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9178 +0.0272
RUB 3.6618 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1450 3.1690
USD 2.9130 2.9190
RUB 2.7000 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 16.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0845 1.0890
EUR/RUB 85.5000 115.0000
USD/RUB 79.0000 105.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте