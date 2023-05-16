Единые паспорта приемки, закладки и сдачи сенажной траншеи утверждены в Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально".

Согласно информации, контролируют их ведение главный ветврач и председатель райисполкома.

Подготовку силосных траншей участники сегодняшнего семинара изучают на МТК "Центр" ОАО "Завидовское".

"Поскольку сурепица богата белком, решили пополнить кормовую базу хозяйства этой культурой. Пленку для хранения закупаем отечественную, – опытом заготовки травяных кормов в стрейч-пленку поделилась директор ОАО "Завидовское" Татьяна Белян. – Параллельно закладываем сенажные траншеи. Дату сбора определяем по лабораторным исследованиям: специалисты называют оптимальную фазу созревания".

Хозяйство не испытывает нехватки кормов: на каждое животное здесь около 18 кормовых единиц. На выходе получают хорошую молокоотдачу – более 18 литров от коровы в сутки.

"Предлагаю ввести практику хранения трав в стрейч-пленке не на полях, а на ферме. Так вы не будете тратить силы и финансы на лишнюю погрузку и сможете контролировать объем корма", – посоветовал аграриям региона инспектор по Гомельской области Сергей Бартош.

Предложение поддерживает председатель облисполкома Иван Крупко.