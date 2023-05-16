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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА МЕСЯЦ БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПЯТЬ ПОПЫТОК ВВОЗА ТЯГАЧЕЙ И ПОЛУПРИЦЕПОВ ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ


15:37 16.05.2023

В течение месяца брестскими таможенниками в пункте пропуска «Козловичи» пресечено пять попыток ввоза тягачей и полуприцепов на территорию ЕАЭС по заниженной стоимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в результате задержаны прибывшие из Польши тягачи RENAULT 2011 года выпуска, RENAULT 2017 года выпуска, MAN 2017 года выпуска, DAF 2017 года выпуска, два полуприцепа SCHMITZ 2006 года выпуска и SAMRO 2011 года выпуска.

По документам, представленным перевозчиками, общая стоимость транспортных средств составляла более 217 тыс. рублей.

При досмотре таможенники обнаружили скрытые представителями перевозчиков вторые комплекты документов, содержащие настоящую стоимость. И в каждом из случаев она оказалась в два раза выше заявленной.

Общая фактическая стоимость тягачей с полуприцепами составила порядка 432 тыс. рублей.

Такое занижение позволило бы «сэкономить» на таможенных платежах в общей сумме более 60 тыс. рублей.

По данным фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах).

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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