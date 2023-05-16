Потребительские цены в Витебской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом выросли на 0,9%, с декабрем 2022 г. - на 3,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за апрель 2023 года потребительские цены увеличились по сравнению с апрелем 2022 года на 4,2%. В январе-апреле 2023 года рост цен составил 7,8% к уровню января-апреля 2022 года.

Продовольственные товары в апреле 2023 г. по сравнению с мартом подорожали на 1,1%, с декабрем 2022 г. - на 4,4%. Годовой рост цен в апреле 2023 года составил 6,2%. За январь-апрель 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5%.

Цены на непродовольственные товары в апреле по сравнению с мартом подросли на 0,5%, с начала года - на 1,3%. Годовой рост цен в апреле 2023 года составил 1,5%. В январе-апреле текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 5,4%.

Цены на услуги в апреле 2023 г. по сравнению с мартом увеличились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 4,1%. За апрель текущего года цены на услуги увеличились к апрелю 2022 года на 6,6%. В январе-апреле 2023 года к уровню января-апреля 2022 года услуги подорожали на 6,8%.