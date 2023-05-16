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ЭКОНОМИКА РБ


НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MILEX-2023


14:10 16.05.2023

Научные разработки БГУ представят на ХI Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Минск-Арена» (пр-т Победителей, 111).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдет 15 новаций, среди которых автоматизированная система обработки полетной информации «ДВИНА-М». Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку, хранение и экспресс-анализ информации, привязку к цифровой карте местности и др.

В числе экспонатов также «Многоканальная система для контроля радиационной обстановки на крупных радиационно-опасных или радиационно-чувствительных объектах и территориях». Сегодня она установлена на территории Беларуси по периметру Белорусской атомной электростанции, а также в направлении Смоленской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. Система позволяет зафиксировать изменения радиационного фона на установленных территориях и оперативно передать информацию в Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Посетители выставки познакомятся также с электронными тренажерами для подготовки военных специалистов. Эта программа позволяет моделировать чрезвычайные действия и ситуации, оценивать теоретические знания и практические навыки обучаемых.

Среди разработок БГУ – беспилотный комплекс авиационного спектрометрирования «БЕКАС», устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607», многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter 2, макет университетского спутника BSUSat-2, радиопоглощающие материалы серии КУП, светопоглощающие композиционные материалы и др.

Выставка MILEX проводится с 2001 года и объединяет ведущие отечественные и зарубежные компании военного назначения. Является одной из самых крупных экспозиций в восточно-европейском регионе по демонстрации бронетанковой техники, авиации и ракетно-космических комплексов, аэрокосмических технологий, ракетного, артиллерийского и стрелкового вооружения системы ПВО малого и среднего радиуса действия и др.
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