|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ MILEX-2023
14:10 16.05.2023
Научные разработки БГУ представят на ХI Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Минск-Арена» (пр-т Победителей, 111).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдет 15 новаций, среди которых автоматизированная система обработки полетной информации «ДВИНА-М». Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку, хранение и экспресс-анализ информации, привязку к цифровой карте местности и др.
В числе экспонатов также «Многоканальная система для контроля радиационной обстановки на крупных радиационно-опасных или радиационно-чувствительных объектах и территориях». Сегодня она установлена на территории Беларуси по периметру Белорусской атомной электростанции, а также в направлении Смоленской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. Система позволяет зафиксировать изменения радиационного фона на установленных территориях и оперативно передать информацию в Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Посетители выставки познакомятся также с электронными тренажерами для подготовки военных специалистов. Эта программа позволяет моделировать чрезвычайные действия и ситуации, оценивать теоретические знания и практические навыки обучаемых.
Среди разработок БГУ – беспилотный комплекс авиационного спектрометрирования «БЕКАС», устройство дистанционного мониторинга перемещения мобильных объектов «АГЕНТ В-607», многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter 2, макет университетского спутника BSUSat-2, радиопоглощающие материалы серии КУП, светопоглощающие композиционные материалы и др.
Выставка MILEX проводится с 2001 года и объединяет ведущие отечественные и зарубежные компании военного назначения. Является одной из самых крупных экспозиций в восточно-европейском регионе по демонстрации бронетанковой техники, авиации и ракетно-космических комплексов, аэрокосмических технологий, ракетного, артиллерийского и стрелкового вооружения системы ПВО малого и среднего радиуса действия и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 16.05.2023
Конвертация в банках
на 16.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте