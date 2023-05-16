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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ 13% ПРОДАВЦОВ ПОНИЗИЛИ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ


13:45 16.05.2023

За неделю, с 8 по 15 мая 2023 года, в Минске 13% продавцов понизили цены на квартиры, а 1,5% - повысили. Об этом сообщает Realt.

В частности, за последние семь дней число объявлений в базе Realt снизилось на 3% - с 15,3 до 14,8 тысячи. Среди продавцов, размещавших свои объявления на предыдущей неделе, снизили цены 13% из них, средний размер скидки варьировался от $1200 до $1750. В то же время в 1,5% объявлений цены увеличились — от $1000 до $5000.

Несмотря на изменения, описанные выше, индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,2% и составил $1316. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1464, что на 0,1% больше, чем в прошлый понедельник.

Рост цен на вторичном рынке жилья в столице сохраняется на протяжении 8 недель.

Количество объявлений в разрезе числа комнат уменьшилось во всех случаях. Существеннее всего у 2-комнатных квартир — минус 4%. Предложение «однушек» и «трешек» снизилось на 3%.

Среди районов города наибольшее снижение отмечалось в Московском и Центральном — минус 8% и 6% соответственно. В Заводском и Партизанском районах число объявлений, напротив, увеличилось.

Среди районов города динамика была разнонаправленной. Наибольший рост средней цены «квадрата» отмечался в Московском — плюс 1,2%. В то же время существеннее всего цены снизились в Центральном районе — минус 0,7%.
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