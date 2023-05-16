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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,6%
13:13 16.05.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 101,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 101,7% соответственно, промежуточные товары – 100% и 102,9%, потребительские товары – 100,5% и 101,5% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в апреле 2023 г. по сравнению с мартом 2023 г. составил 98,1%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 97,3%, в том числе в растениеводстве – 107% и 109,7% соответственно, животноводстве – 96,5% и 95,2%.
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