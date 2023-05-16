ЭКОНОМИКА РБ

ПОЛЬСКИЙ ТЕРЕСПОЛЬ ОСТАЕТСЯ САМЫМ ЗАГРУЖЕННЫМ ПУНКТОМ ПРОПУСКА НА ГРАНИЦЕ ЕС - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ

12:56 16.05.2023 Польский Тересполь остается самым загруженным пунктом пропуска на границе ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «По состоянию на 12.00 наибольшее скопление легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), литовскими — Шальчининкай (Бенякони), Райгардас (Привалка)», - говорится в сообщении. Задержки в оформлении большегрузов фиксируются в литовских пунктах пропуска Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и польском — Кукурыки (Козловичи). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 46% фур, утверждает ведомство.