Mark Formelle создал первую в своей истории капсульную коллекцию с дополненной реальностью и цветовой философией, когда каждый оттенок несет символическое значение.

Поверх видимой части футболки «нанесен» виртуальный слой-рисунок. Чтобы его увидеть, надо навести на одежду объектив смартфона.

Линейка одежды выдержана в стильном спортивном стиле и ориентирована на молодежную аудиторию. Модели обладают яркими принтами, а рисунки на футболках превращаются в AR-анимацию. Получается два слоя – реальный и виртуальный.

Ключевые цвета в коллекции наделены символическим значением. Так, синий говорит о надежности, глубине и силе, которую мы ощущаем внутри себя и которой можем поделиться с другими. Розовый обозначает стремление к новым знаниям, эмоциям и опыту, а также получение удовольствия от красоты этого мира. Сочетание черного и белого – это про творчество во всем, что мы делаем, а зеленый – про позитивный настрой, когда мы создаем не проблемы, а решения, зажигая надежду в других.

«Технологии меняют этот мир, а вместе с ним – и нашу жизнь. Порою за ними сложно успевать: мы все чаще общаемся виртуально, активно экспериментируем с нейросетями, чтобы открыть новые грани творчества. Но важно, чтобы за каждой маской, фильтром или, как в нашем случае, анимацией скрывалась личность – человек, который хочет поделиться богатством внутреннего мира или текущим настроением. Наша новая коллекция как раз об этом – о взаимосвязи технологий и личности. Достаточно выбрать свой принт, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность», – отмети ли в Mark Formelle.

В коллекцию вошли костюмы оверсайз-фита, футболки, шорты, велосипедки и сумки-шоперы. В составе тканей – премиальный футер. Одежда рассчитана на мужчин, женщин, мальчиков и девочек. При желании можно собрать единый образ для всей семьи.

Коллекция разработана Mark Formelle вместе с digital-агентством ZIEX. На ее создание ушло около года.

Капсула уже представлена в сети магазинов Mark Formelle и доступна для онлайн-заказа с доставкой по всей стране.