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ЭКОНОМИКА РБ
ЕБРР ПРОГНОЗИРУЕТ ПАДЕНИЕ ВВП БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ НА 1%
12:14 16.05.2023
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение экономики Беларуси в 2023 году на 1%. Об этом говорится в региональном экономическом обзоре ЕБРР.
В то же время в 2024 году банк ожидает роста ВВП Беларуси на уровне 1,3%.
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