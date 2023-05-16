Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение экономики Беларуси в 2023 году на 1%. Об этом говорится в региональном экономическом обзоре ЕБРР.

В то же время в 2024 году банк ожидает роста ВВП Беларуси на уровне 1,3%.