ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ ПРОХОДИТ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

11:39 16.05.2023 В Минске 15-19 мая 2023 года проходит II Международный молодежный экологический форум. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, цель форума – стимулирование преемственности молодежью профессионального опыта, знаний, способов по решению актуальных задач в области охраны окружающей среды, рационального природопользования. Организаторами мероприятия являются Белорусский государственный технологический университет и Представительство Россотрудничества в Беларуси «Русский дом» при содействии Постоянного Комитета Союзного государства и Исполнительного комитета СНГ.