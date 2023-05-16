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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОХОДИТ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
11:39 16.05.2023
В Минске 15-19 мая 2023 года проходит II Международный молодежный экологический форум.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, цель форума – стимулирование преемственности молодежью профессионального опыта, знаний, способов по решению актуальных задач в области охраны окружающей среды, рационального природопользования.
Организаторами мероприятия являются Белорусский государственный технологический университет и Представительство Россотрудничества в Беларуси «Русский дом» при содействии Постоянного Комитета Союзного государства и Исполнительного комитета СНГ.
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