Формирование бюджета Гомельской области в январе-апреле 2023 года обеспечивали более 825 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 29 тысяч индивидуальных предпринимателей и 777 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-апрель 2023 года в бюджет области поступило 1330,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 317,6 млн рублей, в местные бюджеты – 1013,3 млн рублей.

Около 80% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 28,8% – за счет подоходного налога, 27,2% – за счет налога на добавленную стоимость, 9,3% – за счет акцизов, 9,0% – за счет налога на прибыль, 5,1% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-апреле 2023 года поступило 977,6 млн рублей. На их долю приходится 73,5% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 273,8 млн рублей (20,6%), индивидуальных предпринимателей – 51,9 млн рублей (3,9%), физических лиц – 27,6 млн рублей (2,1%).