Сейчас в отношении порядка 800 грузовиков белорусские таможенники осуществляют операции по перегрузке и перецепке. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, наибольшее количество грузовых авто, а это порядка 420-ти, находится в специально установленных местах Брестской области. Из них 70% грузовиков размещены в ПТО "Брест-Белтаможсервис-2" и СВХ "Транзит".

В Гродненском регионе наибольшее количество - около 100 машин находится в ПТО "Брузги-ТЛЦ", еще 70 - в ПТО "Каменный Лог-Белтаможсервис".

В местах Витебской области оформляется всего 100 машин.

На территории страны функционирует 18 специально установленных вдоль границы мест для осуществления перецепки транспортных средств и перегрузки товаров.

В настоящее время очередей в такие места нет, имеется достаточное количество свободных стояночных мест.