|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ И ПЕРЕЦЕПКЕ В ОТНОШЕНИИ ПОРЯДКА 800 ГРУЗОВИКОВ
10:59 16.05.2023
Сейчас в отношении порядка 800 грузовиков белорусские таможенники осуществляют операции по перегрузке и перецепке. Об этом сообщает Telegram-канал Государственного таможенного комитета.
Согласно информации, наибольшее количество грузовых авто, а это порядка 420-ти, находится в специально установленных местах Брестской области. Из них 70% грузовиков размещены в ПТО "Брест-Белтаможсервис-2" и СВХ "Транзит".
В Гродненском регионе наибольшее количество - около 100 машин находится в ПТО "Брузги-ТЛЦ", еще 70 - в ПТО "Каменный Лог-Белтаможсервис".
В местах Витебской области оформляется всего 100 машин.
На территории страны функционирует 18 специально установленных вдоль границы мест для осуществления перецепки транспортных средств и перегрузки товаров.
В настоящее время очередей в такие места нет, имеется достаточное количество свободных стояночных мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
Курсы в банках
на 16.05.2023
Конвертация в банках
на 16.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте