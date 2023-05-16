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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЕ АВТОМОБИЛИ КИТАЙСКОГО БРЕНДА FAW BESTUNE
10:44 16.05.2023
В Минске прошла презентация первых автомобилей марки Bestune.
Китайский бренд вывела на белорусский рынок компания «ФелОкт-сервис» в качестве официального дистрибьютора. Первым в продажу отправился внедорожник FAW Bestune T77 по цене от 25 900 долларов в эквиваленте.
Пока кроссоверы FAW Bestune T77 доступны только в автоцентре на Куприянова. Их уже можно посмотреть в шоу-руме и взять на тест-драйв. Со временем они появятся во всей региональной дилерской сети.
FAW Bestune T77 представлен в комплектации Luxury и топовых комплектациях Prestige и Prestige Plus. Цена кроссовера – от 25 900 долларов в эквиваленте. В автомобиль встроен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель на 160 «лошадей», который работает в паре со семиступенчатым роботом (DCT). На выбор пять цветов кузова – белый, черный, серебристый, красный и эффектный синий. К особенностям бренда можно отнести большое количество сочетаний цветов кузова и интерьера: таких вариантов может быть более пятнадцати.
Все кроссоверы обеспечены полностью светодиодной оптикой и, в зависимости от комплектации, легкосплавными 18- или 19-дюймовыми дисками. В салоне установлены сенсорный экран на 8 или 12 дюймов, цифровая панель приборов, камера заднего вида или кругового обзора. Предусмотрены адаптивный круиз-контроль, система предупреждения выезда из полосы, парктроники, климат-контроль, система управления вентиляцией для пассажиров задних сидений, датчики света и дождя. Дополнительным удобством для водителя является наличие физических клавиш наряду с двумя большими тачскрин дисплеями, когда можно получить доступ к необходимой функции одним нажатием.
Для большего комфорта продуманы кожаная обивка сидений и руля, панорамный люк с электроприводом (причем в любой комплектации) и хромированные ручки. Также присутствуют система бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой «старт-стоп», поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
В Беларуси организовано и сервисное обслуживание автомобилей FAW Bestune. Команда прошла обучение по стандартам китайского бренда. При обслуживании китайских автомобилей будут использоваться только фирменные запчасти и масла, поставляемые напрямую с завода.
Напомним, «ФелОкт-сервис» более 27 лет представляет в Беларуси бренд Skoda, а с конца прошлого года – еще и марку JAC. Теперь портфолио дилера расширилось за счет бренда Bestune. Дистрибьюторский контракт ранее был заключен с китайским производителем FAW.
FAW Bestune – китайский бренд автомобилей в среднем ценовом сегменте, который принадлежит производителю FAW. First Automotive Works известен в мире еще одной маркой — Hongqi, автомобили которой называют «китайскими Роллс-Ройсами».
На заводах FAW также выпускают автомобили VW, которые по объемам продаж в Китае заняли первое место в 2022 году. Немецкий концерн владеет 40% акций китайского производителя. FAW производит почти все типы автомобилей – от седанов и внедорожников до электромобилей. Их традиционно считают надежными и безопасными.
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